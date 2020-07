Dos futbolistas argentinos, al borde de las piñas contra un DT rival

El mediocampista argentino Guido Pizarro, de Tigres, protagonizó anoche una fuerte discusión con el DT de Cruz Azul, el uruguayo Robert Siboldi, luego de la eliminación por penales de su equipo en la semifinal de la Copa por México, un torneo amistoso de preparación. El arquero Nahuel Guzmán también fue parte de la discusión.

El ex Lanús increpó a Siboldi luego de la definición por penales que ganó Cruz Azul (4-3) y en medio de la trifulca lo invitó "a pelear afuera" con fuertes insultos, según se observa en un distintos videos difundidos por la prensa mexicana.

El DT de Cruz Azul se habría burlado de Pizarro, quien falló el último penal de Tigres, y al también ex jugador del Seleccionado argentino lo tuvieron que calmar entre varios, incluso intervino Milton Caraglio, delantero rival.

El otro argentino de Tigres, el arquero Nahuel Guzmán, también participó del tumulto ya que el entrenador uruguayo le habría pedido de mala forma que no intimidara a sus dirigidos durante la ejecución de los penales.

"A raíz de los penales se suscitaron gritos y yo no me iba a quedar callado ante cualquiera que me venga a gritar. Fue un intercambio de palabras, no hay ningún problema", intentó minizar Siboldi en declaraciones luego del partido.

Luego del empate 1-1 en tiempo reglamentario, Cruz Azul venció a Tigres por 4-3 en la definición por penales y clasificó a la final donde se cruzará con el ganador del partido de esta noche entre Chivas y América.