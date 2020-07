¿Se ilusiona River? Higuaín acordó su salida de la Juventus

"¿Quién no lo querría a Higuaín? Pero es difícil. Todavía podría quedarse, pero si se va creo que elegirá con el corazón y volverá a River". La frase pertenece a Guillermo Barros Schelotto y la dijo a principios de junio, cuando manifestó su interés de sumarlo a las filas de Los Angeles Galaxy ante la posibilidad de que acordara su salida de la Juventus.

Y ese momento llegó. Según informa la prensa italiana, Gonzalo Higuaín y la Juventus llegaron a un acuerdo para que deje el equipo cuando finalice la temporada en la que la Vecchia Signora está terminando de disputar la Serie A y debe cerrar su participación en la Champions League.

El Pipita tiene contrato con el elenco de Turín hasta el 30 de junio de 2021, pero desde el club están buscando desprenderse del delantero por tres motivos: el primero, para evitar que se vaya libre sin dejarle ningún ingreso a la institución; el segundo, por su elevado sueldo y el tercero, para rejuvenecer al plantel.

Ahora, el futuro del ex 9 de la Selección argentina es incierto. Desde la MLS, donde juega su hermano Federico, ex Godoy Cruz, lo están siguiendo de cerca y Guillermo ya avisó que lo quiere para el Galaxy. Pero en River, donde se formó como jugador, no pierden la ilusión. ¿Será el momento de regresar a Argentina?

En la presente temporada, sumando Serie A, Copa Italia y Champions League, Higuaín ha disputado 38 partidos y ha marcado 9 goles. Seis por el torneo doméstico, uno por la Copa y dos por la Liga de Campeones.