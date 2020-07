La quinta pieza clave que pierde Jaguares en un mes y medio

View this post on Instagram

Despueu0301s de tantos momentos vividos toca despedirse. Gracias @unionargentina @jaguaresarg por todo lo vivido en estos anu0303os donde realmente sonu0303eu0301 despierto. Fueron anu0303os de puro crecimiento y aprendizaje. No quiero dejar de agradecer a los que forman parte de esta locura: staff, jugadores y por sobre todo a los hinchas que nos brindaron todo su apoyo desde el primer momento. A mi familia, a mi mujer y a mis amigos que son mis pilares fuandamentales. GRACIAS por todo el aguante y el carinu0303o de siempre !! ud83dudc4bud83eudde1ud83dudda4