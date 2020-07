La joven promesa de Godoy Cruz que no será tenida en cuenta por Martínez

Agustín Verdugo fue una de las importantes apariciones que tuvo Godoy Cruz. El volante sanrafaelino irrumpió en la primera bodeguera pero con el paso de los campeonatos perdió terreno. Fue cedido a Mitre de Santiago del Estero y cuando todo hacía suponer que tendría una nueva chance en el club, José Mansur le confirmó que no será tenido en cuenta por Diego Martínez.

En diálogo con Dos de Punta, el jugador de 22 años habló de su confuso presente: "Hasta ahora soy jugador de Godoy Cruz porque me queda contrato (hasta junio de 2022). El cuerpo técnico no me va a tener en cuenta. El Presidente (Mansur) se lo comunicó a mi representante y él me lo dijo".

"Es una decisión del cuerpo técnico no tenerme en cuenta. Si no les sirvo, está bien por ellos que me lo digan. Cuando me fui, Lucas (Bernardi) me dijo que no me iba a utilizar por eso tomé la decisión de irme en aquella oportunidad. Está descartado que vuelva a Santiago del Estero, así que por ahora entreno para estar bien por si me toca ir a otro club", agregó.

Verdugo estuvo en la Bodega desde el 2017 hasta mitad del año pasado. Jugó 34 partidos (28 por Superliga, 3 por Libertadores) donde marcó un gol (para la victoria del Tomba por 3 a 0 frente a Temperley en 2018) y dio 3 asistencias.