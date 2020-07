El atleta olímpico que "huyó del coronavirus" y dio positivo en Tucumán

View this post on Instagram

Hora de viajar! Rumbo a San miguel de Tucumu00e1n donde me esperan seis semanas con mu00e1s calorcitoud83dude4f El objetivo es mejorar la calidad de entrenamiento junto a mi entrenador y mis compau00f1eros de equipo vamos a estar trabajando con mu00e1s ganas que nunca! ud83cudde6ud83cuddf7ud83dudcaa Pd? Alguien tiene un fibron?