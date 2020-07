"Amateurismo marrón", el secreto a voces de la URBA

Matías Moroni, jugador de Los Pumas y, por ahora, de Jaguares, dio una entrevista en la que habló públicamente de los viejos rumores de que en la URBA se viola el principio de amateurismo. Otros protagonistas se refirieron al tema y aseguraron que, aunque es difícil probarlo, todos lo saben.

"Se le está haciendo la vista ciega a clubes de la URBA que contratan jugadores del interior. Te enterás de cada cosa. Les pagan casa y auto, además de un fijo por mes. Son temas que ojalá se resuelvan pronto, para que los jugadores que nacieron en un club tengan la posibilidad de jugar", dijo Moroni en diálogo con el podcast Tuhinga, de Agustín Güemes.

Las declaraciones del Puma sirvieron como disparador para un completo informe publicado hoy por el diario La Nación en el que se asegura que "pocos se atreven a hablar de este tema. Nadie tiene las pruebas para acusar directamente, pero es un secreto a voces".

Según detalla el mencionado diario, antes de la pandemia varios equipos de la URBA le reclamaban a la UAR porque se llevaban a sus jugadores al profesionalismo y no recibían nada a cambio. El año pasado en la UAR se hizo una reunión al respecto y mientras un dirigente de un equipo bonaerense se quejaba por el sistema profesional, un colega del interior le respondió: "Pero cuando vienen a captar talentos a las provincias para llevarlos a jugar con ustedes no se enojan, ¿no?".

Es que, al parecer, muchos jugadores del interior del país se mudan a Buenos Aires por cuestiones de estudios o trabajo, para no abandonar el deporte se asocian a algún club de la URBA y allí es donde comenzarían los acuerdos para recibir algo a cambio de jugar, ya sea un sueldo encubierto, un departamento o un auto.

José Fauez, ex presidente de la Unión Cordobesa y dirigente de Urú Curé, explica que algunos jugadores de la zona de Villa María "se fueron a algún club que juega en la URBA y les consiguieron departamentos y trabajo. Lo sé porque cuando era presidente tuve que firmar varios pases y eso es lo que se dice. Todos sabemos que existe el amateurismo marrón. Pero no tengo conocimiento de equipos que paguen sumas de dinero a los jugadores o que hagan captación de talentos del interior para llevarlos".

El artículo 3 bis del estatuto de la URBA, señala que "queda totalmente prohibido que cualquier persona o entidad, pública o privada, provea directa o indirectamente a los jugadores cualquier forma de retribución, sea bajo la forma de beca, subsidio, premio o cualquier otra".

Para la Unión de Rugby de Buenos Aires, es casi imposible controlar esas transgresiones. Santiago Marotta, presidente de la URBA, aseguró a La Nación que "no existen contratos con los jugadores en nuestros torneos, así que no tenemos manera de controlarlo. El reglamento de la URBA es muy claro y, hoy por hoy, si un jugador tiene contrato, no puede jugar. Los clubes lo saben", y agregó que no ha recibido ninguna denuncia al respecto.

Aunque el futuro de Jaguares es incierto y peligra su existencia, hasta antes del parate por la pandemia la posibilidad de jugar profesionalmente con el sistema de la UAR llevó a que muchos rugbiers del interior buscaran sumarse a clubes de la URBA porque significa una mejor vidriera. Eso se acentuó desde que el Nacional de Clubes perdió fuerza y dejó de jugarse el Campeonato Argentino.

Finalmente, a la hora de analizar los motivos por los que los clubes busquen transgredir la regla más fundamental del rugby argentino, se especula con que los impulsa el deseo de ganar campeonatos, la misma ambición que antes los llevó a contratar un entrenador, luego un manager, después un analista de videos, y así.