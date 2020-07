¿Para qué llamó Guillermo Barros Schelotto a Riquelme?

En las últimas horas salió a la luz que el actual entrenador de Los Angeles Galaxy, Guillermo Barros Schelotto, le pegó un llamado a su ex compañero de equipo y hoy vicepresidente segundo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, para aclararle una situación con respecto al mercado de pases y, esa charla, podría llevar al Xeneize a hacer una importante venta.

Mientras se resolvía la renovación de Mauro Zárate, en paralelo a la de Tevez que se llevó todas las miradas, el Mellizo se contactó con el ex Vélez para sumarlo a su equipo, según reveló hoy el diario Olé. En ese contexto, Guillermo llamó a Román para preguntarle cómo estaba la negociación con Mauro, para no interferir negativamente en las charlas entre Boca y el ex Vélez.

Pero la charla entre dos de los máximos ídolos Xeneizes tomó otro rumbo y terminaron hablando del futuro de Cristian Pavón, quien está a préstamo en el Galaxy y debe retornar a Boca. Durante la conversación, el Melli le confirmó a Román que quieren retenerlo, y del otro lado hubo predisposición para una negociación.

Como Zárate terminó arreglando con Boca, aunque todavía no ha firmado, la franquicia de Los Angeles parece dispuesta a apostar fuerte por Pavón, cuya opción de compra asciende a 20 millones de dólares. Hace unos días el representante del futbolista, Fernando Hidalgo, había dicho que ese número es "inalcanzable" para una liga como la MLS, pero ahora no se descarta la chance de comprar un porcentaje del pase.

Ayer el equipo del Mellizo perdió por 2 a 1 ante Portland Timbers en el comienzo de la MLS en Disney pero la dupla Pavón-Chicharito Hernández le dejó muy buenas sensaciones. En Los Angeles confían que el entendimiento entre ambos va a ser clave por el equipo y por eso están dispuestos a hacer el esfuerzo económico para quedarse con Kichan.