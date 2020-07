Luis Scola y una advertencia sobre su carrera y los Juegos Olímpicos de Tokio

El capitán de la Selección argentina de básquet, Luis Scola, analizó su futuro como profesional tanto en Varese como en el combinado nacional y aseguró que no sabe si una eventual participación en los próximos Juegos Olímpicos serán el punto final de su carrera.

"No sé si Tokio será el punto final de mi carrera, porque hoy no tengo ninguna certeza de que se vayan a hacer los Juegos Olímpicos en 2021. Siendo optimista pienso que hay un 50 y 50 que se realicen", dijo el ala pivote, de 40 años, quien busca participar de una quinta cita olímpica, tras haber jugado en Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

El emblemático interno del Seleccionado argentino, máximo goleador histórico, acordó la semana pasada vincularse al Varese de la Serie A del básquet italiano, tras haber actuado la última campaña en el Olimpia Milano. "La idea es tratar de jugar toda la temporada como lo hice durante estos últimos años. Intentaré tener las mismas ganas. Pero iré viendo cómo viene todo" manifestó Scola, en conversación con ‘Triángulo y dos’, de UCU web radio.

"Si me doy cuenta que en el Varese la historia no va; que no me gusta o no me puedo mover, lo analizaré", sostuvo el exjugador de Toronto Raptors, Indiana Pacers, Houston Rockets, Phoenix Suns y Brooklyn Nets, todos de la NBA. Scola aclaró que suscribió con su nuevo club "un contrato de un año, con la opción de uno más".

"No vengo acá a retirarme, a jugar un Juego Olímpico y chau. Lo cierto es que ya sé que tengo 40 años y es una tremenda obviedad que me puedo retirar en cualquier momento. No puedo proyectar de hoy a cinco años como hacía antes", arremetió el capitán argentino.

Scola reconoció también que buscaba no mudarse de Milan, ventaja que le permitió acordar con un club que es capital de la región de Lombardía y está a apenas 58 kilómetros de distancia. "Siempre tuve en claro que quería descartar cualquier tipo de mudanza y jugar en la Euroliga entera", amplió.

"El proyecto deportivo del Varese es similar al de años anteriores. Estar entre los puestos 6 y 12 de la tabla. Esperemos colaborar para estar lo más arriba posible", concluyó.