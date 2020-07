River se la juega y va por un ídolo que fue bicampeón de América y que también jugó en Boca

DEPORTES

El mercado de pases ya se abrió y poco a poco los clubes se van moviendo para conformar sus nuevos planteles. En River la situación económica no es la mejor, ya que el Millonario debe saldar más de 10 millones de dólares en deudas por futbolistas que ya compró. Es por eso que la idea es vender al menos un jugador para poder quedar al día. A causa de esto, en Núñez hoy en día no se está pensando en realizar grandes inversiones para reforzar el equipo dirigido por Gallardo.

Más allá de esto, en las últimas horas se empezó a rumorear la posibilidad de que un bicampeón de América con La Banda pueda pegar la vuelta en este mercado de pases. El nombre del apuntado es nada menos que Jonatan Maidana, un verdadero símbolo del club de Núñez, que se marchó a principios del 2019 luego de haberse mantenido en River diez años. Hoy en día se encuentra en el Toluca de México, institución plagada de argentinos.

Según las diferentes informaciones, el central no estaría pasando por un buen momento en la Liga MX. Además el jugador estaría necesitando regresar a la Argentina por una cuestión personal. Lo cierto es que más allá del trascendido, desde el seno íntimo del exRiver nadie se refirió a esta cuestión, y en el Millonario no tienen ningún tipo de noticia al respecto. Tampoco hubo algún tipo de comunicación para incitar la vuelta del zaguero.

Con esto se da por tierra cualquier tipo de chance de que Maidana pueda volver al club donde es casi un ídolo. En su momento decidió irse a México para darle un cierre a su ciclo dentro del Millonario, y además buscaba realizar una diferencia económica, con lo que tal vez sería el último gran contrato de su carrera con el salario que ofrecía Toluca. Finalmente Jony se terminó despidiendo de los hinchas de River ante un Monumental repleto.

Lo que sí es cierto es que hoy en día la situación en Toluca no es la mejor. La institución tiene una gran cantidad de jugadores infectados, entre ellos el ex Vélez y Boca Fernando Tobio. La situación no fue manejada de la mejor manera por los dirigentes, ya que el central aseguró que lo hicieron entrenar estando infectado. Más allá de que haya algún tipo de malestar por parte del exRiver, hoy en día no hay chances de un regreso a Núñez.