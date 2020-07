Refuerzos y el motivo de su llegada a la Lepra: Straccia habló de todo

Marcelo Fabián Straccia, futuro entrenador de Independiente Rivadavia, llegó ayer a Mendoza luego de un largo viaje. Tras su arribo a suelo mendocino, el técnico, junto al preparador físico Walter Gerpe, se hospeda en un hotel para cumplir con la cuarentena.

"Tuve un viaje terrible, nos pararon en todos lados. Las expectativas son las mejores. Entiendo que tengo que hacer esta cuarentena antes de la asunción de Carlos Castro (nuevo presidente)", expresó Straccia.

Y agregó: "Tuve contacto con los jugadores, el presidente me dio la lista del plantel, ya conversé con quienes se queden. Él tiene que conversar con el entrenador saliente, Matías Minich, para terminar un vínculo y a partir de ahÍ poder trabajar. Estoy tranquilo".

Straccia dejó en claro cuál su idea de juego: "La idea de juego se va a fundamentar en tratar de buscar la mejor opción para que el equipo sea dinámico, agresivo, tratar de ser verticales en la recuperación de la pelota y llegar con mucha gente al arco rival. Soy una persona que busca ganar con una idea de juego trabajada y preestablecida. Convencer al jugador de que podemos lograr los objetivos. Independiente tiene que pelear arriba y traer refuerzos para ganar jerarquía".

A la hora de consultar sobre los posibles refuerzos, el DT comentó: "Es un tema complicado. Cuando asuma el nuevo presidente vamos a plantear la continuidad de los jugadores que pretendemos que se queden. Tenemos la idea de buscar dos jugadores por puestos para la buena competencia interna, pero primero tenemos que evaluar la continuidad de los pretendemos que se queden".

Ya acá , será como dice allí ?? y uD83CuDF77, gracias a Dios , cansado pero muy bien ??uD83DuDCAA pic.twitter.com/ZjG5NDGvSt — Marcelo Straccia :DT (@stracciamarcelo) July 13, 2020

El motivo de su llegada a la Lepra: "Independiente Rivadavia es un club grande que seduce. Estaba cómodo en Buenos Aires y venir significa es un cambio tremendo en el dia a dia, pero lo que me convenció, más allá de lo deportivo, es la seguridad económica que vamos a tener para trabajar. Eso me convenció porque entiendo que el proyecto viene acompañado de un sponsoreo importante y a mi me sirve para que mi cuerpo técnico esté respaldado.

Permisos concedidos y ahora cuarentena obligatoria ,uD83DuDCAAuD83DuDE4FuD83CuDFFB?? — Marcelo Straccia :DT (@stracciamarcelo) July 11, 2020

Volver a entrenar: "En Mendoza tranquilamente se podría volver a entrenar pero es AFA el que dispone de esto. Espero que se jueguen las nueve fechas que restan para que el campeonato se defina en la cancha".

Straccia, de 54 años, dirigió en el exterior y tiene una extensa trayectoria en clubes del ascenso.