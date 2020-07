Mirá la "gastada" que tuvieron que vivir Lionel Messi y Luis Suárez, figuras del Barcelona

Casi no hay lugar al que puedan ir sin ser reconocidos o que no les recuerden sobre la competencia. Lionel Messi y Luis Suárez se dieron una escapada a Blanes pero no pudieron pasar desapercibidos. Los jugadores del Barcelona fueron disfrutar de la costa pero los hinchas los reconocieron y les dejaron un mensaje cuando se estaban yendo del muelle.

Luego de la victoria 1-0 ante el Valladolid de la pasada fecha, el Barça sigue como inmediato perseguidor del Real Madrid en LaLiga de España y eso les recordaron los hinchas cuando dejaban la costa.

En compañía de sus hijos y cuando se iban a subir a sus vehículos los fanáticos les dejaron un mensaje mientras los filmaban con sus celulares. "No puedo hacer fotos", dijo primero el argentino en respuesta a los hinchas y respetando el protocolo. "Venga, suerte, a ver si ganamos LaLiga", dijo un hincha del Barcelona. "LaLiga es del Madrid este año, ¿no?", contestó otro ante la mirada de Suárez por encima de la camioneta.