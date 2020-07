El contundente respaldo de Diego Maradona a Evo Morales

View this post on Instagram

Hoy, el pueblo boliviano estu00e1 sufriendo por un golpe de estado que te obligu00f3 a dejar el gobierno, en 2019. Yo estoy seguro que, en estas pru00f3ximas elecciones, vas a volver para ayudar a tu gente. Arriba @EvoMoralesAyma, arriba Bolivia!!! ud83dudcaaud83cudde7ud83cuddf4