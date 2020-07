"Messi y Cristiano en una misma persona": la particular descripción de una estrella sobre Maradona

El histórico futbolista alemán, Andreas Brehme, no escatimó en elogios para hablar sobre Diego Maradona. En una entrevista realizada por el sitio web Enganche, el verdugo argentino en el mundial de Italia '90 utilizó una particular frase para describir lo que fue el "Pelusa" como jugador.

"Diego era el mejor. Todo el mudo estaba rendido a sus pies como futbolista, fue el mejor jugador del mundo. Para que se den una idea, era Messi y Ronaldo en una misma persona", simplificó. Ambos chocaron en lo más alto del fútbol mundial en dos ocasiones, disputando los finales de México 1986 y de Italia 1990. Aunque ganó una y perdió otra, resaltó nuevamente el talento del argentino.

"En Italia no fue el mismo de México. Es algo que se sabe, en México estaba en la cima, era imparable. En 1986 fue imbatible y fue el líder de esa fantástica selección Argentina. Tengo un gran respeto por Diego y él por mí", reveló. En la misma entrevista, respondió a quién considera el mejor de la historia y no eligió a Maradona: "Ese es Pelé, no hay duda".

Además, en la misma charla, dio su opinión con respecto a la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: "Ambos son los mejores en el fútbol de hoy, pero personalmente me gusta un poco más el estilo de Messi".