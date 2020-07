"Boca siempre me ha atraído": el crack español que está en contacto con Riquelme

Santi Cazorla, crack del fútbol español y ex compañero de Juan Román Riquelme en el Villarreal, aseguró que está en contacto permanente con el actual vicepresidente segundo de Boca Juniors y, además, aseguró que el Xeneize "siempre me ha atraído muchísimo", al igual que el fútbol argentino.

En una entrevista con ESPN, Cazorla recordó sus primeros días en el Submarino Amarillo, cuando JR10 era prácticamente el dueño del equipo, y ante la consulta de si Román lo hizo hincha del Xeneize, Santi respondió que "Boca siempre me ha atraído muchísimo, la Bombonera y el fútbol argentino".

El actual vicepresidente segundo de Boca y encargado del fútbol de la institución está trabajando en la llegada de refuerzos, pero Cazorla avisó que no recibió el ofrecimiento. "Con Román no hablamos nada de eso", aclaró rápidamente con una sonrisa, y luego explicó que "le he felicitado cuando salió elegido en las elecciones, porque él vive por ese club. No me dijo si quiero ir o nada. También lo saludé por el cumpleaños (el pasado 24 de junio). Hablamos, de vez en cuando nos escribimos".

Cazorla ha dicho en más de una ocasión que Riquelme es el mejor futbolista con el que jugó en su carrera y considera que seguramente el 10 haya sido clave en el crecimiento de Andrés Iniesta en el Barcelona. "Seguramente en el tiempo que estuvo Román en el Barcelona habrá ayudado mucho a mejorar a Iniesta. Román tiene devoción por Andrés, lo ha dicho", dijo el futbolista de 35 años.

"Y Andrés sabe que Román es diferente. Muchas veces hablé de esto con Andrés y Xavi en la Selección, ellos veían que iba a marcar diferencias en el mundo del fútbol por más que en Barcelona no le había ido bien", cerró Cazorla.