Fue campeón con River y, a los 36 años, se ilusiona con volver

Su nombre se instaló rápidamente en el fútbol argentino, por tener un apellido poco común, sin embargo nunca tuvo la continuidad que le hubiera gustado tener en el club de sus amores, River Plate, donde al menos se dio el gusto de consagrarse campeón del fútbol argentino en dos ocasiones.

Se trata de Rubens Sambueza, quien tuvo dos pasos por el Millonario y gritó campeón en el Clausura 2003 y en el Clausura 2004. En el 2009 volvió para jugar la Copa Libertadores y anotó un gol. Hoy, a sus 36 años, defiende los colores del León de México y se ilusiona con regresar a Núñez, aunque sea para jugar en el equipo senior.

"Me hubiese encantado afianzarme en River y conseguir cosas importante", comenzó diciendo en diálogo con Club 947, y luego reconoció que "obvio que me gustaría volver, pero al menos, como mínimo, apunto a volver a jugar en el equipo senior". Es que Sambueza es hincha del Millo y contó que "hice algunas changas con mi papá por el sueño de poder jugar en River algún día. Yo veía los partidos en inferiores por tele y decía 'qué lindo sería jugar ahí'".

Sobre su actualidad en México, dijo que "mi idea es seguir en León. Acá me fue muy bien, el año que viene jugaríamos la Concachampions, pero no me convenció la oferta económica que me realizó el club, por eso no defino mi futuro. Y me gustaría retirarme en América. La historia y la presión que genera el América es algo divino".

Para finalizar, elogió el trabajo de Gallardo en River Plate: "Darle tanta continuidad a Gallardo en River fue importante para que el club evolucione como equipo y le dé la vuelta la historia a Boca".