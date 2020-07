Viral: la reacción de Simeone al ver que Griezmann entró en el minuto 91

Antoine Griezmann era figura del Atlético de Madrid cuando decidió pasar al Barcelona, donde aún no ha mostrado su mejor versión. Ayer, ante su ex equipo, ingresó en tiempo de descuento y el Cholo no lo podía creer. Mirá su reacción.