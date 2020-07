Mamba Out, la serie que recordará el "último baile" de Kobe Bryant

Luego del enorme éxito que tuvo "The Last Dance", protagonizada por Michael Jordan, una nueva serie relacionada con una leyenda de la NBA se podrá ver a partir del próximo 5 de julio. Se llama "Mamba Out", historia que se centrará en el último anillo de los cinco obtenidos por el fallecido Kobe Bryant a lo largo de su carrera.

Contará con ocho episodios y se podrá por medio de las cuentas oficiales de Instagram, Facebook y YouTube de ClutchPoints, productora del documental. Uno de los ejes centrales pasa por el campeonato de 2010, en el que Los Angeles Lakers vencieron a Boston Celtics. Entre otros, el español Pau Gasol y los estadounidenses Metta World Peace y Derek Fisher aparecen en la serie.

Noticias Relacionadas Las sensibles fotos con las que la viuda de Kobe Bryant decidió pasar el día del padre

Bryant es considerado uno de los más grandes jugadores en la historia de la NBA a lo largo de toda la historia. Participó en 18 ediciones del Juego de las Estrellas durante sus 20 años de carrera en Los Angeles Lakers, donde debutó en la temporada 1996-1997, con 71 partidos jugados.

Además, obtuvo cinco anillos NBA (2000, 2001, 2002, 2009 y 2010) y fue distinguido en dos ocasiones como el "Jugador más valioso" (MVP) en distintas finales jugadas con Los Angeles Lakers.