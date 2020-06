Picante cruce entre Gigliotti e hinchas de River en las redes: "Peor es irte a la B"

El delantero Emmanuel Gigliotti es uno de los grandes responsables del gran ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River. O al menos del inicio de su etapa ganadora. El Puma tuvo en sus pies la posibilidad de eliminar a River en semifinales de la Copa Sudamericana 2014 en el Monumental, sin embargo su pésima ejecución le permitió a Marcelo Barovero convertirse en héroe y encaminar al Millonario al título. El resto es historia conocida.

Gigliotti dio una entrevista al diario Olé en la que aseguró que aquél penal no le cambió la vida, a pesar de que a partir de ese momento su carrera se vino a pique, y las repercusiones de esa nota en las redes sociales llevaron a que el hoy delantero del Toluca mexicano se cruzara con varios hinchas de River.

El Puma comenzó respondiendo a las gastadas recordando un gol que le hizo a River en el Monumental, y los hinchas le avisaron que ese gol no sirvió para meter a Boca en ninguna final.

"También me olvidé de decir que hice uno el año que te fuiste a la B!". "Peor es irse por la puerta de atrás de dos de los cinco grandes payaso! Andá a pelearte con Holan bobo", le respondió el usuario fuenteseros. "Peor es irte a la b", retrucó el Puma.

La segunda respuesta de Gigliotti fue para juangangoiti, quien le escribió: "Barovero, Barovero, Barovero, para pam, pam, pam. A China te fuiste burro pecho frío”. La respuesta del Puma, ya sin argumentos, fue: "Vos al NACIONAL!!!".

El usuario Pablo.tebez le dijo "A mí me gustó el gol que gritó Mariano Closs contra Armani cuando vos estabas en Independiente alto golazo jajaja ah no para, te la atajó Armani... y no podés comparar un partido de torneo con errar un penal en semifinal de copa...", a lo que Gigliotti retrucó "A mí el de Lorefice que te hizo con Atlanta jugando en la B". Pablo no se achicó y puso: "Se ve que nos seguías bien. Estabas bien pendiente de papi". Y el Puma volvió a responder: "Obvio me fascina ver el NACIONAL B".