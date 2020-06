El delantero argentino que viene "gratis" a Boca si lo llama Román

La pregunta "¿y si te llama Román?" se ha vuelto tendencia desde que el 10 es manager de Boca Juniors. Estrellas, jóvenes promesas y hasta futbolistas que tuvieron poca participación en nuestro fútbol han dejado frases curiosas al responder. Y Leo Ramos es uno de ellos. El delantero del León de México no dio vueltas y dijo que viene gratis si Riquelme levanta el teléfono para convencerlo.

"Todo el mundo sabe que desde que nací hasta que me muera soy hincha de Boca. Si me llama Riquelme le digo que voy gratis. De corazón, la verdad que sería un sueño increíble", expresó el argentino de 30 años. Y agregó que "le va a ir muy bien como dirigente, le dará mucho al club estos años".

Además, recordó sus inicios en el ascenso argentino. "Mi comienzo en Nueva Chicago fue muy duro y hermoso a la vez. De todo se aprende, tenía muchas ganas de crecer. Lo único que sabía hacer era jugar al fútbol y por suerte gané mucha experiencia".

"Se me cruzó por la cabeza dejar el fútbol, me propuse una meta de 6 meses, pero gracias a dios pude despegar. Fernando Ruiz me llamó de Deportivo Armenio y ahí comenzó mi verdadera carrera, empecé a tomar mis propias decisiones", concluyó.