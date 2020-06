El partido del morbo: en España se relamen con la visita de Messi a Mallorca por una vieja pelea con el entrenador Vicente Moreno

El próximo sábado, Barcelona volverá al ruedo luego del parate por la pandemia y lo hará visitando al Mallorca, en un partido que ya empieza a rodearse de morbo por el reencuentro de Lionel Messi con el entrenador Vicente Moreno, con quien tuvo un fuerte cruce en el partido disputado en el Camp Nou en la primera vuelta de La Liga.

Aquél encuentro finalizó 5 a 2 a favor del Barça y Leo tuvo una de sus noches, anotando un triplete. Cuando el partido estaba 2 a 1 en favor del Blaugrana, Moreno discutió feo con la Pulga y el croata Iván Rakitic tuvo que meterse para frenarlos, mientras el cuarto árbitro miraba con atención por si pasaba a mayores. Instantes después, Leo anotaría el tercero de su equipo.

Luego al DT le consultaron si no era peor hacer enojar a Messi, y respondió que "y por qué no enfadarlo? Es un jugador como cualquier otro, puedes tener cualquier situación con él". Moreno fue más allá y agregó que "hay jugadores que parece que están en una burbuja y parece que no puedes hablar con ellos, pero no tiene mayor importancia".

¿Por qué discutieron ese día? "Él creyó que le hicieron una falta delante del banquillo y yo pensé que no fue así. Y parece que se molestó, pero no hay que darle más importancia", relató Moreno sobre una jugada en la que la falta fue indiscutible.

Pero hay más antecedentes, ya que en la temporada 2009/10 se cruzaron cuando Moreno todavía era jugador. El entonces defensor le hizo una falta sobre el final del partido y terminó viendo la amarilla.

¿Volverán las provocaciones?