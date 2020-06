Aseguran que un subcampeón mundial con la Selección está cerca de Boca

La carrera de Lucas Biglia en el Viejo Continente parece tener un cercano final. El volante que fue subcampeón del mundo en Brasil 2014 no renovaría el contrato con el Milan y ve como una gran posibilidad de volver al país para continuar en competencia. Y desde Boca estarían interesados en contar con el volante, aseguran medios italianos.

El sitio CalcioMercato fue más allá y detalló que ya existen conversaciones entre ambos para iniciar las negociaciones. Después de tres años en el Milan, Biglia cerraría su etapa allí luego de llegar desde la Lazio a cambio de 20 millones de euros. En el club milanés jugó 63 partidos aunque tuvo varios problemas de lesiones en el último tiempo.

Biglia, de 34 años, había declarado públicamente que estaba recibiendo llamados por parte de algunos clubes y, aunque no dio detalles de cuáles, admitió que ciertos contactos provenían de su país natal. "No le cierro la puerta a nadie, agradezco que me llamen. Decidiremos qué es lo mejor para mi y mi familia. Estoy escuchando llamados, y algunos son de Argentina", dijo.

Algunos directivos de Boca aseguran que su apellido no aparece en carpeta pero no sería descabellado teniendo en cuenta que no es la primera vez que el volante surgido en Argentinos Juniors suena en el Xeneize. El año pasado hubo algunos contactos pero todo quedó nada. Por lo pronto, Biglia se pone a punto junto al plantel del Milan para enfrentar al Lecce por la fecha 27 de la Serie A.