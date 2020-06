Verón expresó lo que quiere hacer con un jugador de la Selección argentina

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, ratificó hoy que desea que el defensor Marcos Rojo siga en el club, pero aclaró eso "depende más de lo que quiera hacer Manchester United" que de la voluntad de los platenses.





El presidente de Estudiantes, en diálogo con el programa deportivo de Radio Provincia, opinó sobre las actitudes del defensor, que el otro día fue filmado yendo a jugar un partido al padel rompiendo la cuarentena por segunda vez, y afirmó que habló con él del tema, aunque destacó que no es "niñero de nadie".



"Yo lo quiero, lo conozco de chico y no me modifica la opinión que tengo de él", agregó la máxima autoridad de Estudiantes, quien repitió la idea que esbozó cuando el internacional argentino se había grabado semanas atrás comiendo un asado y jugando al truco con familiares y amigos.



"Es grande, tiene edad para cuidarse solo y sabe que estas cosas pueden repercutir en su vida profesional", señaló.



Sobre Rojo, tanto desde el cuerpo técnico como desde la secretaría de fútbol, comentaron que tiene el deseo y el interés de contar con el futbolista, aunque la situación es compleja por la idea del Manchester United de transferirlo.



El propio Rojo salió el cruce en su cuenta de instagram a desmentir versiones periodísticas e insistió con sus deseos de quedarse en el país y en Estudiantes. El jugador tiene que volver a Inglaterra a partir del 1 de julio y su contrato vence el 30 de junio del 2021, con una prórroga de un año más a favor del club.