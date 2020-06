El fuerte descargo de Marcos Rojo tras romper nuevamente la cuarentena

Marcos Rojo fue portada de varios medios por un nuevo acto de indisciplina. Este viernes circularon imágenes del futbolista de Estudiantes rompiendo nuevamente el aislamiento obligatorio y caminando junto a algunos amigos tras jugar un partido de pádel en una quinta de La Plata.

Ante esto, surgió el fuerte rumor que el Pincha no había tomado de buena manera lo ocurrido y por esa razón no renovaría el préstamo del fútbolista que llegó al club para jugar la parte final de la Superliga y la cancelada Copa de la Superliga. Y fue el propio Rojo quien salió a desmentir las versiones con un fuerte descargo.

"No hay un llamado de nadie del parte del club. Es increíble cómo inventan tantas boludeces. Si me voy de Estudiantes no es por esto y yo vine porque yo quise, y lo hice posible porque el United no me quería dejar ir y desde acá era imposible hacer algo", escribió en su cuenta de Instagram.



Y agregó: "Es una lástima que todo el mundo crea lo que dice esta gente. Me encantaría seguir jugando en el Pincha, pero si no es así, gracias a Dios tengo dónde seguir mi carrera. Estoy agradecido con la gente del club como siempre lo dije".