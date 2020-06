La frustrada propuesta de Burruchaga que pudo cambiar el rumbo en el Mundial de Rusia

Jorge Burruchaga fue parte de la Selección Argentina que disputó el Mundial de Rusia y reveló algunos pormenores de su difícil experiencia como manager del equipo que fue eliminado en octavos de final con Francia, que luego se consagró campeón.

En diálogo con el programa "90 minutos" de Fox Sports, el autor del gol en la consagración de 1986, habló al respecto y reconoció las diferencias que hubo entre el plantel y el entrenador, Jorge Sampaoli. "En el Mundial del 2018 propuse una reunión de vestuario y no se hizo". "Antes era distinto, te decías las cosas en la cara y después salíamos a jugar sin problemas", agregó.

"De igual manera no terminó todo así por eso, hubo otros problemas. Por eso para mí esas reuniones son necesarias, pero bueno... los tiempos cambiaron. Es un juego de conjunto y si hay problemas, la mejor manera es preferible dejar un entrenamiento y hacer una buena charla", contó.

Y cerró: "Algunos me dijeron que no se acostumbra. No se debate ni se charla en momentos justos. Entrás en esa de esperá un poquito, dejar todo para después. Para mí eso faltó".