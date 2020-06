La frase de Mauricio Isla que retumbó en el mundo Boca

Mauricio Isla es la gran obsesión de la dirigencia de Boca. El lateral chileno es seguido hace tiempo por la actual conducción y reveló el deseo de ponerse la camiseta del Xeneize para luego ponerle fin a su carrera deportiva en el club de sus amores, la Universidad de Chile.

"Hasta ahora no sé adonde voy a ir, tuve solo una conversación con Boca Juniors. Ellos me pidieron pero hasta ahora no sé nada. Me gustaría jugar en Boca y luego en la Universidad de Chile, es mi sueño y el de mi familia", dijo en una videoconferencia con chicos de una escuela de fútbol del club Cobreloa, filial La Serena.

El lateral, que esta semana cumplirá 32 años, dejará en condición de libre el Fenerbahce de Turquía a fin de mes y por eso, al no tener que pagar por su salida, en el Xeneize son optimistas con su llegada en este mercado de pases.

Isla se formó como futbolista en las divisiones inferiores de Universidad Católica, donde nunca llegó a debutar en primera y también defendió las camisetas del Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marsella, Cagliari y Fenerbahce.