Escalofriante: piloto de Nascar se desmayó en plena entrevista

Bubba Wallace perdió el conocimiento hasta en dos ocasiones tras correr en Atlanta. Los pilotos cobraron el precio de correr en el estado de Georgia en junio con altas temperaturas.

El fin de semana de la Nascar en Atlanta suele ser uno de los más largos de la categoría. El Campeonato regresó hace dos semanas con un apretado calendario que colocó a Atlanta, uno de los fines de semana con temperaturas más altas, en junio.

La carrera, de tres horas de duración, la ganó Kevin Harvick. Bubba Wallace, el único piloto africano de la parrilla, terminó en 21ª posición. Al salir del coche, Bubba se reunió con su equipo para repasar la carrera y comenzó a tambalearse. Sus compañeros pronto le sujetaron y le ayudaron a sentarse para recobrar el conocimiento.

Más tarde, cuando el susto ya había pasado, Wallace atendía a los medios de comunicación cuando sufrió una segunda pérdida de consciencia. Antes de eso, tuvo tiempo para explicar lo ocurrido y atribuyó su primer desmayo a las altas temperaturas que tuvieron que soportar, 100º C en el asfalto y más de 80ºC dentro del coche.

"No sé qué pasó. Supongo que fue una carrera larga. Me levanté muy rápido y me mareé, estaba aturdido, pero me siento bien ahora. Sólo ha sido un pequeño susto para todos", señaló ayer Wallace en declaraciones para Fox.