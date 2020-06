El jugador que "tenía la misma mentalidad que Michael Jordan"

Dino Radja fue otro de los aficionados al baloncesto que ha disfrutado viendo 'The Last Dance'. Pero Radja es más que un aficionado al básket. Se trata de uno de los mejores jugadores europeos de todos los tiempos, compañero en su día de Drazen Petrovic, en boca de todos otra vez tras cumplirse el 7 de junio el 27º aniversario del fallecimiento del genio de Sibenik. Radja, que jugó tres temporadas y media en la NBA en las filas de los Celtics, destacó que tras ver el documental de Netflix, una cosa tenía clara. "A Petrovic le funcionaba la cabeza como a Jordan".

El exjugador, de 53 años, ganador de dos Euroligas, se mostró contundente en sus redes sociales. "Es difícil escribir algo sobre Drazen que aún no se haya escrito. Sin embargo, después de ver 'The Last Dance', tengo que hacer una comparación. No voy a hablar sobre las cualidades de juego porque no importa en esta situación. Solo la cabeza. Todo lo de la cabeza de Jordan estaba en la de Drazen. Idéntico. Por eso ella era lo que era. Ganador sobre todo. Los partidos se perdieron aquí y allá, también pasa con los campeonatos y los títulos, pero fue la cabeza la que no permitió la rendición y la impulsó sin compromiso".

Radja fue compañero de Petrovic en la selección croata y jugó con el Mozart del baloncesto la final de Barcelona 92 ante Estados Unidos, un equipo que lideraban Magic, Bird y Jordan. Conocíó a Petrovic desde cadete. Y también vivió algunos de los mejores años de Jordan en la NBA. Los ve muy parecidos.