Tras la polémica por los barbijos y las quejas, la respuesta de Boca

La polémica que se generó este sábado entre los socios de Boca, que expresaron su bronca en las redes sociales por el aumento de los abonos luego de una publicación del club anunciando que regalaría barbijos a todos su socios, logró que la dirigencia del Xeneize revea su decisión y decidiera dar marcha atrás.

Todo comenzó con una simple publicación en Twitter en la que el club avisaba que le regalaría a cada uno de sus socios un barbijo con el escudo y los colores del club. Y ese anuncio tuvo una reacción inesperada, ya que colmó la paciencia de sus abonados quienes comenzaron a quejarse haciendo hincapié, principalmente, en el hecho de que ese regalo no compensaba los aumentos que, en algunos casos, llegaban al 30%.

Incluso el presidente de la Nación, Alberto Fernández, opinó sobre este tema en diálogo con TyC Sports. "Estamos en un país que tiene congeladas las tarifas de luz y de gas, y en ese país no se pueden aumentar las plateas de los clubes que no juegan al fútbol y que no brindan el placer de ver a nuestros clubes. Estoy seguro que eso no está bien", analizó el mandatario.

"Los que queremos a nuestros clubes no vamos a tener ningún problema en ayudar y acompañarlo en un momento tan trágico como este, pero estoy seguro que no nos pueden pedir que paguemos como si todo siguiera igual" - Alberto Fernández.

Los dirigentes de Boca lanzaron entonces un comunicado oficial en el que aclararon el tema y anunciaron que finalmente no habrá aumentos. Además, en una forma de compensar los embates económicos propios de la crisis del coronavirus, preparan beneficios extras para abonados y socios que incluirían también partidos de Copa Libertadores sin cargo adicional.

El comunicado Xeneize

"En una decisión que apunta a atenuar el impacto económico derivado de la pandemia COVID 19, el Club Atlético Boca Juniors decidió mantener los valores de la última renovación de abonos, conservando el precio de junio 2019 y así los meses subsiguientes hasta la reanudación del campeonato.

Esta decisión se suma a 'Beneficios Xeneizes', el nuevo programa que les permitirá a los socios y socias de Boca acceder a más de 1.200 descuentos en 10.000 comercios de todo el país.

También se están analizando otras medidas de compensación que tienen por objeto agradecer el cumplimiento, el respaldo y el acompañamiento del socio en una situación tan compleja como la actual.

Gracias a ustedes, Boca es cada día más grande".