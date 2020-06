El fuerte reclamo de Di María a Scaloni por su ausencia en la Selección

Ángel Di María es uno de los históricos de la Selección Argentina en los últimos tiempos, como también blanco de críticas luego del Mundial de Rusia 2018. El volante del PSG tuvo poca participación en el ciclo de Lionel Scaloni y, por esa razón, se mostró algo molesto con el entrenador por no haberle dado más oportunidades.

"No hay mucho para decir. Acabo de terminar una excelente temporada y no me han llamado ni una sola vez. Son elecciones del entrenador. Sin duda, había otro mejor que yo", dijo el hombre que también se desempeñó en Rosario Central, Benfica, Real Madrid y Manchester United.

Y agregó: "Yo siempre estoy a disposición de la Selección Argentina. Esta temporada tenía en mente jugar una última Copa América pero al ver que en cada convocatoria ni siquiera me llamaban comencé a perder la esperanza". "El torneo será en 2021 así que trataré de dar lo máximo para demostrar que puedo ayudar al equipo. No importa si de titular o de suplente, yo quiero estar allí e intentar ganar algo con la Selección Argentina", cerró.

El mediocampista, que jugó con la camiseta argentina los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, disputó su último partido con el conjunto nacional en la Copa América de Brasil 2019. Ese día, el equipo de Scaloni venció por 2-1 a Chile en el encuentro por el tercer puesto y Fideo entró en el segundo tiempo por Paulo Dybala.