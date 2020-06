El entrenador del Parma confirmó la peor noticia

Roberto D'Aversa, entrenador del Parma, reveló hoy que también él, como su colega de Atalanta, Gian Piero Gasperini, contrajo coronavirus, algo que confirmó en los últimos días.



"Puedo confirmar que tuve coronavirus porque así lo establecieron los controles serológicos a los que fuimos sometidos en los últimos días", contó D'Aversa en un reportaje con Parma Today.



El director técnico precisó que tuvo fiebre después del partido contra Spal disputado el 8 de marzo por la fecha 26 de la Serie A, y agregó que tuvo miedo pero no por él, sino por sus afectos. "Por mis padres, por mi familia, por mi esposa y por mis hijos", remarcó en declaraciones que también replicó ANSA.



"Nada grave, pero no habiendo hecho los controles entonces, no podíamos establecer si había contraído el coronavirus o no, lo cual fue confirmado en los controles de los últimos días", insistió.



D'Aversa, de 44 años, relató que los "síntomas fueron leves. Tuve 37 grados de fiebre, lo cual me pasa cada año", reconoció.



"La gestión de parte nuestra fue óptima, porque el médico del club me siguió y fuimos responsables al no poner en riesgo a otras personas", destacó D'Aversa. Su colega Gasperini, de 62 años, lo confirmó hace poco más de una semana, aunque el club Atalanta luego salió a desmentirlo.

