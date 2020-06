El emotivo video con el que Maradona recordó el "sufrido" Mundial 90'

View this post on Instagram

A casi 30 au00f1os del debut en Italia 90, me parece mentira el sacrificio que hicimos todos los muchachos para llegar al debut del mundial en las mejores condiciones. @Ruggeri86Oficial con pubalgia, @JBurruchaga, el @ChechoBatistaOK, el Vasquito y el @Gringo_Giusti tocados, y yo sin uu00f1a en el dedo gordo del pie. Sin mencionar la fractura de @NeryPumpidoOK. Y aunque no tuvimos el mejor comienzo, ni el final sou00f1ado, el equipo dio todo lo que tenu00eda. Y estoy seguro que hoy, volveru00edamos a hacerlo.