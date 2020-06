Divertido cruce entre Messi e Ibai Llanos a través del Kun Agüero

Gracias a la cuarentena, el Kun Agüero se convirtió en el streamer del momento y en su última transmisión compartió una divertida charla con uno de los referentes de la industria de los eSports, el español Ibai Llanos. El momento más alto de la transmisión fue cuando apareció Lionel Messi para pasarle factura a Ibai.

Agüero y Llanos revivían una fiesta en la que el streamer español conoció y saludo fríamente a Messi, situación que al día de hoy aún carcome la cabeza de Ibai, lo impensado sucedió y Leo le mandó un audio de WhatsApp a Agüero, con una respuesta para Ibai y cómo vio él la situación.

El mensaje comenzó con el Messi de siempre, el cual perdonó a Ibai y dijo que no había ningún problema. Sin embargo, tiró una chicana sobre el final. "Me dejó pagando, me dejó re mal adelante de todos pero no pasa nada", comentó Leo, algo que el Kun no dejó pasar.

Hoy estaba en directo hablando con el Kun sobre el saludo que le hice a Messi



Y mientras hablábamos Messi le manda una nota de voz al whatsapp del Kun para mandarme un mensaje



Qué tal vuestro día pic.twitter.com/mbUmhplBXb — Ibai (@IbaiLlanos) June 6, 2020

No obstante, Ibai se quedó contento con la primera parte del audio y el perdón de Messi, que era todo lo que necesitaba escuchar y ahora cree que puede entrar a Argentina sin problemas.