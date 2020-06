Gonzalo Quesada deja Jaguares y vuelve al Stade Francais

En una conferencia de prensa de manera online, Marcelo Rodríguez confirmo que Gonzalo Quesada ya no será el head coach de Jaguares y que continuará su carrera en Europa.

¡Hasta pronto Gonzalo Quesada! El entrenador argentino continuará su carrera como Head Coach del @SFParisRugby. Su paso por @JaguaresARG será recordado por siempre en el rugby argentino. ¡Muchas gracias por tu compromiso, entrega y convicción en todos estos años! ¡Hasta pronto! pic.twitter.com/Tiyuruk3ur — Jaguares (@JaguaresARG) June 5, 2020

"Quesada recibió una propuesta de Europa, se sentó a hablar con la UAR en muy buenos términos. Él es muy respetuoso", expresó el presidente de la entidad madre del rugby argentino.

uD83DuDDE3?uD83CuDF99? Gonzalo Quesada: "Fue Mario Ledesma el que tuvo la idea de hacerme venir y empezó a generar esta historia. También lo nombro a Agustín Pichot porque fue parte de los que participaron y apoyaron a la UAR en esta decisión de darme la oportunidad en @JaguaresARG". pic.twitter.com/gaAUWaz9D1 — Jaguares (@JaguaresARG) June 5, 2020

Posteriormente, el sanjuanino continuó: "Entendemos que es una posibilidad concreta la que él tiene y frente a la incertidumbre de Jaguares en lo que queda del 2020 y 2021 era importante considerar lo que estaba planteando. Gonzalo va a dejar de ser parte del equipo a partir del 1 de julio. Va a ir a Europa".

uD83DuDD19uD83CuDFE0uD83DuDE0D i Bienvenido a casa Gonza !



C’est avec un immense plaisir et une grande fierté que le Stade Français Paris annonce le retour de son Entraîneur en Chef, Gonzalo Quesada, vainqueur du TOP 14 en 2015 et du Challenge Européen en 2017.#SFParis — Stade Français Paris (@SFParisRugby) June 5, 2020

Quesada firmará un contrato denominado "2+1". Esto quiere decir que formalmente son dos temporadas, pero si al término de la segunda quiere continuar, puede hacerlo. Queda claro que era una oportunidad difícil de rechazar ante el presente.

uD83DuDDE3?uD83CuDF99? Gonzalo Quesada: "Es un lindo desafío volver a un club como Stade Francais donde viví cosas muy fuertes. Pero también hay tristeza porque Jaguares era el lugar donde quería estar". — Jaguares (@JaguaresARG) June 5, 2020

"Hace poco me llamaron de la UAR para darme una comunicación muy transparente y clara, con mucho respeto. Me contaron de la incertidumbre que rodea a Jaguares sobre lo que viene. Me lo explicaron al igual que a los jugadores. Cuando me llegó una propuesta formal, se los conté y me dieron el aval", comentó Quesada.

Con Quesada, Jaguares alcanzó por primera vez la final del Súper Rugby, que perdió ajustadamente contra el multicampeón Crusaders en Christchurch, Nueva Zelanda.