Pasó muchos años en la Lepra y se ilusiona con llegar al Tomba

Con la confirmación de Diego Martínez como director técnico de Godoy Cruz, en reemplazo del despedido Mario Sciacqua, empezaron a sonar los primeros nombres que podrían llegar como refuerzos y uno de ellos es el del volante central de 28 años Matías Villarreal, quien surgió de las divisiones inferiores de Independiente Rivadavia y jugó 11 años allí, hasta 2017.

Matías Villarreal.

Es que Martínez dirigió a Villarreal en Estudiantes de Buenos Aires, donde el futbolista nacido en Luján de Cuyo mostró su mejor versión, y días atrás en diálogo con LV10 el DT confesó que "a Matías Villarreal me lo llevaría a todos lados".

Hoy el futbolista, confeso hincha de Independiente Rivadavia, habló al respecto con el programa radial Dos de Punta y aseguró que "es un orgullo que traten de vincularme a mí con un club de Primera", aunque fue cauto ya que "no sé que tanto hay de cierto del interés pero nadie me llamó. Me lo han hecho saber familiares y amigos, pero le dije a mi familia que no se hagan esperanzas porque no me llamaron".

Sobre su pasado leproso, Villarreal aseguró que "el trabajo es el trabajo y yo vivo de esto. Jamás le cerraría las puertas a un club de Primera División, sea Godoy Cruz o el que sea, más allá del cariño con Independiente Rivadavia. Sería un paso lindo si se llega a dar".

#GodoyCruz Matías Villarreal: "Es un orgullo que traten de vincularme a mi con un club de Primera. No sé que tanto hay de cierto del interés pero nadie me llamó. Me lo han hecho saber familiares y amigos, pero le dije a mi familia que no se hagan esperanzas porque no me llamaron" — Dos de Punta - 90.1 (@DosDePunta_Mza) June 4, 2020

Por último, sobre Diego Martínez, dijo que no le sorprendió que haya llegado al Tomba "porque es un DT que tiene un potencial enorme. Era cuestión de tiempo que lograra este salto. Le apasiona todo lo que hace, a cada cosa le mete mucho fervor. Con nosotros intentó que seamos protagonistas en todas las canchas en base a una idea".