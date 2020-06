Lammens: "Lo de Deportivo Riestra fue una irresponsabilidad"

Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, calificó hoy de "irresponsable" al plantel de fútbol de Deportivo Riestra, club del ascenso, por haber roto la cuarentena para entrenarse en su predio del Bajo Flores, según trascendió ayer.



"Me parece que es una irresponsabilidad. Violar la cuarentena de esa manera, cuando todos estamos haciendo un esfuerzo enorme, todos los argentinos y argentinas para cumplir con el aislamiento, incluso sabiendo el impacto económico durísimo que tiene para el país", declaró Lammens en diálogo con Radio La Red.



Sin un protocolo, sin autorización de la AFA ni de las autoridades sanitarias y cuando el número de contagios y de muertes es cada vez mayor en el AMBA, varios jugadores se entrenaron en la tarde de ayer con un preparador físico.



El ex presidente de San Lorenzo recalcó que, "sabiendo que el resto de los equipos tampoco están entrenando, que todos la están cumpliendo a rajatabla. Me parece una irresponsabilidad lo que hicieron".



Lammens expresó que confía en que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomará alguna medida sobre el incumplimiento de Riestra.



"Esto va más allá del Estado y de AFA, es una cuestión que tiene que evaluar la jurisdicción, que es donde se hizo la violación. Esto está en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Todavía no he hablado con ninguno de ellos porque ayer tuvimos reunión de Gabinete. Pero entiendo que la Ciudad de Buenos Aires tomará una medida", señaló el ministro.



Por último, consultado sobre la posible vuelta del fútbol argentino en alguna provincia del país que no tenga circulación comunitaria del virus, Lammens subrayó que "no es una decisión que dependa del Estado Nacional".



"El Estado lo único que puede decir ahí es si están dadas las condiciones para hacerlo o no. Después, son las federaciones las que deciden si vuelve el torneo y dónde se juega. En este caso, AFA", puntualizó.