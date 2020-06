La esposa de Cardona tomó una decisión en la causa contra Villa

Carolina Castaño, esposa del futbolista colombiano Edwin Cardona, desistió de declarar ante la fiscal Verónica Pérez, de la UFI de Esteban Echeverría, en la causa por violencia de género iniciada por Daniela Cortés contra su ex pareja, Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors.



Fuentes judiciales señalaron días atrás a Télam que Castaño iba a prestar testimonio como testigo propuesto por Fernando Burlando, abogado de Cortés, pero la mujer comunicó anoche que "no está involucrada en situaciones de tipo legal", en la causa penal por la que está acusado Villa por violencia de género.



"Como mujer no acepto ningún tipo de maltrato contra mi género y de ninguna persona. Soy defensora del respeto y me gusta inculcar valores a las nuevas generaciones, evitando todo tipo de circunstancias violentas. Lo anterior no quiere decir que esté comprometida o involucrada en situaciones de tipo legal", aseguró Castaño en su cuenta de Instagram.





"Mi apoyo a Daniela Cortés se lo demostré de manera personal y pido no incluir mi nombre, el de mi esposo y el de mi familia en las situaciones legales como las ya conocidas", agregó Castaño, a quien la fiscal Pérez quiso citar a prestar testimonio el 15 de mayo pasado, pero no la pudo ubicar telefónicamente.



Villa y Cardona, ambos colombianos, fueron compañeros en el plantel de Boca en el segundo semestre de 2018. En enero de 2019, Cardona regresó al fútbol mexicano.



Así las cosas, el testimonio que la fiscal espera escuchar mañana es el de Martín Macazaga, uno de los representantes de Villa, propuesto por la defensa del jugador, el abogado Martín Apolo.



El viernes pasado fue Rodrigo Riep, socio de Macazaga y también representante del futbolista del seleccionado colombiano, quien brindó su testimonio.



Ambos empresarios son además los representantes de Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate, en cuya casa pernoctó Villa la noche del 27 de abril, la fecha en la que está centrada la denuncia de Cortés.



El otro testimonio que la fiscalía escuchó el viernes pasado fue el de Brian Alexander Álvarez Acero, primo y asistente de "Juanfer" Quintero, y único testigo presencial de los cuatro que declararon hasta ahora.



"Alex", como llaman al primo de Quintero, dijo desde Medellín en su testimonio que vio a Cortés -cuando acompañó a Villa a buscar su pasaporte- en la puerta de la casa que compartía con su ex pareja la noche del 27 de abril "sin marcas en la cara", minutos antes de que la mujer subiera a las redes sociales fotos de su rostro ensangrentado.



Cortés, de 25 años y también colombiana, denunció penalmente a Villa el 28 de abril, quien fue notificado de que el delito por el que está acusado es "lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer, mediando violencia de género en concurso real con amenazas coactivas agravadas".



La ex novia de Villa apeló la eximición de prisión que la justicia concedió al futbolista de Boca Juniors, de 24 años, en tanto que la defensa del jugador pidió que se revea la decisión de no dejarlo salir del país, al invocar el "derecho a trabajar de un jugador de fútbol internacional que por sus obligaciones laborales debe viajar seguido".



Ambas presentaciones deberán ser resueltas por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora, tras ser elevadas por el juez de la causa, Javier Maffucci Moore.