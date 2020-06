"Muchos prefieren callarse porque, si no, el año que viene juegan en la B Nacional"

Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, aprovechó para criticar con dureza la gestión de Claudio Tapia al frente de la AFA luego de conocerse las escuchas de las charlas telefónicas entre Marcelo Tinelli y Julio Grondona. "Están apareciendo audios y manejos, pero ¿de qué nos extrañamos? Si vamos algunos años más atrás, también vamos a encontrar. El mecanismo del fútbol argentino es el apriete, entonces nadie habla y es una brutalidad", aseguró en diálogo con el programa radial Arqueros, ilusionistas y goleadores.

En ese sentido, Fassi destacó que "hay dirigentes que piensan como yo. Rodolfo D'Oonofrio, presidente de River y Juan Sebastián Verón, de Estudiantes, lucharon por cambiar las cosas", y luego denunció que "muchos prefieren callarse la boca porque, si no, el año que viene juegan en la B Nacional".

El mandatario de Talleres se mostró fastidioso de que otros dirigentes le den la razón en privado, pero públicamente o en la AFA prefieren el silencio. "Sé que me puede traer consecuencias, pero si no lo hacemos ¿quién va a cambiar el fútbol?", cuestionó.

Por otro lado, criticó el plan de Claudio Tapia, quien con respecto al regreso a los entrenamientos manifestó que o vuelven todos o ninguno: "Tapia tuvo dos errores en su comunicación. Primero, decir que son 123 equipos, está equivocado. Y el otro, que no puede decir que si no vuelve la Primera C no vuelve la Primera División. La Primera tiene que volver".

Finalmente, con respecto a la decisión del torneo de 30 equipos, también se manifestó en contra: "Es una barbaridad que el fútbol argentino tenga de nuevo 30 equipos después del fracaso rotundo que tuvo este tipo de torneos y es imposible pensar que en los últimos ocho años hayamos tenido seis formatos distintos".