Pepe Basualdo, durísimo contra Nández y Benedetto: "Que no vuelvan"

José Horacio Basualdo, campeón de la Libertadores y la Intercontinental con la camiseta de Boca Juniors, fue durísimo con el volante uruguayo Nahitan Nández y el delantero Darío Benedetto, quienes siempre manifiestan su deseo de algún día regresar al Xeneize. "Cuando los escucho, no lo puedo creer. Fueron los primeros en irse cuando las papas quemaban", afirmó el Pepe en diálogo con Boca Pasión Total.

Basualdo se refirió a la final de la Copa Libertadores 2018 y destacó que "los que se bajaron del barco en ese momento, ahora que se queden allá y no vuelvan".

Además, agregó que "quieren venir cuando está todo bien. Te das cuenta que nos son jugadores para este club. No los tendría en cuenta".

Con respecto a lo que se observó en el arranque de este año, con el título de Superliga conseguido, Basualdo fue contundente: "Se nota el cambio. Como dice el refrán: 'escoba nueva barre bien'. Están el ímpetu y todas las ganas, pero vos sabés que en Boca mandan los resultados".

Finalmente, el ex volante también se refirió a sus salidas del Xeneize y explicó que "son cosas muy diferentes. Me fui dos veces (con Carlos Bilardo y Héctor Veira) porque me insultaba toda la cancha. Después quise revancha y me quedé, porque estaba Bianchi. Me conocía de Vélez".