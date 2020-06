El picante mensaje de la novia del Kun y la respuesta de Giannina Maradona

El cumpleaños del Kun Agüero no pasó desapercibido entre los futboleros como tampoco por quienes integran su círculo íntimo. Y en las últimas horas se produjo un picante cruce entre Sofía Calzetti, actual novia del delantero, y Gianinna Maradona, madre de su hijo Benjamín.

Sofía decidió organizarle el festejo y mostró una charla familia de Zoom donde no aparecía el pequeño "Benja". Esto hizo enardecer a la hija del Diego que estalló de furia. "Reitero: ¡decí lo que quieras, igual sos lo que hacés y lo que no también! Te creía bastante piola, wachi… El sol no se tapa con la mano, ¿no?", escribió.

Esta expresión tuvo repercusión y Sofía no se quedó atrás. Le dedicó un mensaje a su novio con una aclaración que parece oscurecer más el tema: "¡Feliz cumpleaños, amor mío! Ya es el segundo que pasamos juntos. Te deseo toda la felicidad del mundo y espero hacerte pasar un lindo día a pesar de la situación, de todos modos quise prepararte un súper cumple para nosotros".

Amo “La furia de Gianinna” Les juro que no me conocen enojada. Bueno Sergio si. En las redes solo di mi opinión sobre un hecho. Hecho que habla más de otros que de mi! Como en todo hay quienes ven normal, otros que no! Opiniones, puntos de vista, prioridades... WHATEVER! uD83DuDE18 — Gianinna Maradona (@gianmaradona) June 3, 2020

Pero hoy la polémica siguió y Gianinna tiró más leña al fuego. Primero aclaró que no estaba enojada con Agüero pero luego lanzó: “En las redes sólo di mi opinión sobre un hecho. ¡Hecho que habla más de otros que de mí! Como en todo hay quienes ven normal, ¡otros que no! Opiniones, puntos de vista, prioridades… ¡WHATEVER!”

(No importa cuando lo leas) pic.twitter.com/Iicikd7D6j — Gianinna Maradona (@gianmaradona) June 3, 2020

Y agregó en una nueva publicación: "Yo me hago cargo de lo que digo, no de lo que tú entiendes. Yo me hago cargo de loo que escribo, no de lo que tú lees. Yo me hago cargo de lo que hago, no de lo que tú percibes. Yo me hago cargo de lo que soy, no de lo que tú deduces. Yo me hago cargo de mis emociones, no de tus reacciones. Yo me responsabilizo de mi vida, por favor, hazte cargo tú de tus proyecciones".

Habrá respuestas del otro lado o terminará acá. Lo cierto es que Gianinna no puede ocultar su fastidio y lo demostró en cada publicación.