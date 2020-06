El jugador que vio The Last Dance y dice poder ser como Michael Jordan

El éxito de la serie documental The Last Dance devolvió ante los ojos de los fanáticos toda la dimensión de la leyenda que supo componer Michael Jordan en los Chicago Bulls, franquicia a la que llevó a seis títulos en la NBA, con Scottie Pippen como ladero y Phil Jackson como entrenador. Al mismo tiempo, el show sirvió como inspiraciones para muchas de las actuales estrellas, que eran apenas niños cuando cerraba su etapa en los Toros, o cuando decidió encarar una tercera etapa en Washington Wizards.

Tal es el caso de Joel Embiid, el interno de Philadelphia 76ers. El camerunés, de 26 años, no sólo quedó cautivado con la serie, sino que se vio en el espejo. Y soltó una frase que sorprendió al universo de la liga de baloncesto más competitiva del mundo. “Vi The Last Dance, es interesante. Vi un montón de similitudes y mucha gente también me lo dijo. Yo puedo ser ese hombre. Sólo necesito ponerme a trabajar y eso es lo que estuve haciendo”, subrayó. según recogió Essentially Sports.

Embiid, elegido por los 76ers en el tercer pick del draft, comenzó a demostrar su potencial luego de un inicio en la NBA plagado de lesiones. Con un estilo espectacular, ya participó de tres Juegos de las Estrellas y promedia arriba de 20 puntos por partido. En la temporada pasada, condujo a su equipo hasta las semifinales de conferencia, instancia en la que cayó 4-3 ante Toronto, a la postre el campeón.

Pero glorias del deporte como Charles Bakley y Shaquille O’Neal lo han criticado públicamente porque no ofrece la totalidad de sus posibilidades en la cancha. “Te lo decimos, eres genial, pero no estás jugando lo suficientemente duro”, supo marcarle el carismático pivot ex Orlando Magic y Los Ángeles Lakers.

“Creo que tienen razón. Tengo que ser más agresivo, Necesito imponerme y dominar a los rivales”, respondió Embiid ante las recomendaciones.

Con la competencia frenada por la pandemia de coronavirus, el camerunés deberá apuntar a lograr su primer anillo en el particular formhato que aplicaría la NBA para poder darle un epílogo al certamen: 22 equipos (los hasta hoy clasificados a los playoffs, entre ellos, Piladelphia; más New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Phoenix Suns y Washington Wizards) definirían las plazas de cara a la postemporada y luego disputarían los cruces de eliminación directa en Disney Orlando. El plan se llevaría a cabo del 31 de julio al 12 de octubre: la Junta directiva tendría una reunión por videoconferencia este jueves para darle forma a la iniciativa.