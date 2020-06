Blooper de Agustín Marchesín en la derrota de su equipo, el Porto

Porto, con el arquero argentino Agustín Marchesín, perdió hoy 2 a 1 con Famalicao, del defensor Nehuén Pérez, en el regreso de la Primeira Liga de Portugal, tras tres meses de suspensión por la pandemia del Covid-19.



El partido, por la 25ta fecha, se jugó en el estadio Municipal 22 de junio, de Vila Nova de Famalicao, sin público como una de las medidas de prevención.



Una mala salida con el pie de Marchesín, ex arquero de Lanús, le permitió a Fabio Martins (2m.St) definir con el arco vacío y abrir el marcador para el conjunto que ascendió en la última temporada.





El mexicano Jesús Corona (28m.St) igualó para Porto pero casi de inmediato Pedro Gonçalves (33m.St) le dio el triunfo al equipo de Nehuén Pérez, ex defensor de Argentinos Juniors y capitán del seleccionado sub 23, y cuyo pase pertenece a Atlético de Madrid.



Más temprano Portimonense y Gil Vicente reanudaron la Liga, con triunfo del primero como local por 1 a 0, con gol del brasileño Lucas Vásquez (4m.St).



La fecha continuará mañana cuando el escolta y último campeón Benfica, con el argentino Franco Cervi, ex Rosario Central, reciba a Tondela, a las 15.15 de la Argentina, en busca de la cima del campeonato.



Sporting Lisboa, con los argentinos Marcos Acuña, Rodrigo Battaglia y Luciano Vietto, visitará dos horas después a Vitoria Guimaraes.



Ambos partidos serán televisados por la señal ESPN.



La jornada se abrirá a las 14 con Marítimo, que tiene al ex Vélez Jorge "Coco" Correa, como local frente a Vitória Setubal, con Brian Mansilla, ex Racing y Gimnasia y Esgrima La Plata.



La fecha se completará con los siguientes partidos: viernes: Santa Clara-Sporting Braga; Aves-Belenenses. Sábado: Boavista-Moreirense. Domingo: Rio Ave-Pacos de Ferreira.



Posiciones: Porto 60 puntos; Benfica 59; Sporting Braga 46; Sporting Lisboa 42; Famalicao 40; Rio Ave 38; Vitoria Guimaraes 37; Moreirense, Gil Vicente y Santa Clara 30; Boavista 29; Vitória Setubal 28; Belenenses 26; Tondela 25; Marítimo 24; Pacos Ferreira 22; Portimonense 19; y Aves 13.