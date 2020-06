Nocioni aseguró que "no es un buen momento" para que Campazzo llegue a la NBA

Andrés Nocioni, ex integrante de la Generación Dorada del básquetbol argentino, advirtió hoy que “no es el mejor año” para que Facundo Campazzo, actual figura del Real Madrid, se integre a la NBA estadounidense, a partir de la pandemia del coronavirus.



“No es el mejor año para hacer el salto de calidad y llegar a la NBA”, sostuvo el santafesino, ex compañero del base cordobés con la camiseta albiceleste en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.



“No se sabe qué ocurrirá con esta y con la próxima temporada en la NBA. Es muy difícil conocer cómo seguirá todo”, amplió "Chapu" Nocioni, al programa "Reloj de 24" (AM 530).





Campazzo, actual figura del Real Madrid, podría recalar en la Liga más importante del básquetbol profesional, según lo revelado por distintos portales especializados, sobre todo europeos. De acuerdo a esas publicaciones, Dallas Mavericks podría ser uno de sus destinos.



“Si (Facundo) Campazzo tiene una buena oferta podría ir a la NBA. Sería un salto acorde a cómo va su carrera”, dijo el ex jugador de los Chicago Bulls y Sacramento Kings, entre otros.



La reanudación de la actividad en la NBA se producirá el 30 de julio próximo en el Complejo ESPN de la ciudad de Orlando, luego de la interrupción por el coronavirus, registrada en marzo pasado.