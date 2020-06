La dirigencia de Boca rompió el silencio y le bajó el tono a la polémica por la renovación de Tevez

Mario Pergolini, vicepresidente primero de Boca, le bajó el tono a la polémica por la renovación del contrato de Carlos Tevez luego de las fuertes críticas que disparó el Patrón Bermúdez contra el Apache. "Ojalá renueve por un año", dijo el productor radial al ser consultado por esta situación.

Todo comenzó con las declaraciones de Raúl Cascini y Jorge Bermúdez, integrantes del Consejo de Fútbol del Club, quienes aseguraron que cuando ellos llegaron, el Apache era un ex jugador. El capitán Xeneize no quiso entrar en discusiones mediáticas y el viernes anunció que quiere renovar y donar todo su sueldo para ayudar a los que más lo necesitan.

Si bien su gesto fue aplaudido, Bermúdez salió con los tapones de punta como en su mejor época como zaguero central para acusar a Tevez de estar diagramando una estrategia política de la mano de Daniel Angelici.

Hoy, la dirigencia de Boca rompió el silencio a través de Pergolini, quien en diálogo con TyC Sports dijo que esto "se soluciona con plata y un contrato, no con un café. No hay un problema, es una renovación y nada más. Ojalá que sea por un año, ayer estuve hablando con Román. Ellos mandaron una oferta y hay que analizarla, no más que eso".

Luego evitó opinar sobre las declaraciones del Patrón al decir que "son gente grande y cada uno dirá lo que tenga que decir", y en cuanto a las acusaciones de que las decisiones de Tevez están digitadas por Angelici, opinó que "no colabora demasiado que se hable por redes, hay algo de política en el medio".