Bermúdez sigue embarrando la cancha con una fuerte acusación contra Tevez

La polémica por la renovación del contrato de Carlos Tevez en Boca Juniors tiene un nuevo capítulo. Luego de que el Apache anunciara que quiere seguir en el club y que donará todo su sueldo a la beneficencia, Jorge Bermúdez salió a cruzarlo con una fuerte acusación.

Primero, el Patrón había disparado contra las pretensiones de Tevez diciendo que cuando ellos llegaron al club, tras el triunfo electoral de Jorge Ameal, el Apache era "un ex jugador". Tras esas declaraciones, el viernes el capitán de Boca anunció que va a renovar su contrato en el club y que no quiere ver un peso, por lo que todo lo que gane será donado a las personas más necesitadas, golpeadas aún más por la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

Y parece que en algún sector de la dirigencia Xeneize, el anuncio de Tevez no cayó bien, por lo que ahora Bermúdez apuntó a que detrás de la decisión de Carlos Tevez no hay otra cosa que una estrategia política trazada por Daniel Angelici, ex presidente de Boca juniors.

Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre dónde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer. https://t.co/6IY6Znimn6 — Jorge Bermúdez (@patronbermudez) June 28, 2020

"Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre dónde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer", tuiteó el Patrón al compartir el enlace de una nota publicada en el sitio web Expediente Político.

En dicha nota aseguran que "la sombra de Angelici está atrás de cada movimiento del Apache, quien este año tendría que declarar en la causa que investiga su participación, en sociedad con Macri, en inversiones en los parques eólicos".

"Incluso en los números que pidió para su contrato y en la idea de una donación a una ONG como gesto simbólico están las huellas del ex presidente de Boca. La Fundación Tevez, por caso, es una idea que Angelici le recomendó crear a Carlitos hace tiempo", agrega la publicación.

Lejos de bajarle el tono a la polémica, el Patrón Bermúdez sigue embarrando la cancha.