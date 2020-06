Aparecieron imágenes de Zverev en una fiesta y Kyrgios lo liquidó

El Adrian Tour, organizado por Novak Djokovic provocó una ola de contagios de coronavirus que obligó al número 1 del ranking mundial a pedir perdón y a reconocer la importancia de cuidarse en épocas de pandemia.

En relación a esto, cada vez que el australiano Nick Kyrgios observa algo contraproducente en cuanto a la COVID 19 lo manifiesta y así sucedió de nuevo tras percatarse de que el alemán Alexander Zverev subió un vídeo celebrando una fiesta en un bar lleno de gente, en vez de cumplir con la cuarentena que había prometido.

Hace una semana, Zverev dio negativo en la prueba del COVID-19. Pidió perdón por lo hecho días atrás y aseguró que se confinaría 14 días en casa, tal y como le recomendó el médico.



Ojo a este vídeo de HOY en Instagram donde sale Sascha (uD83DuDCFD @BenRothenberg) pic.twitter.com/UDIFO5ie8K — José Morón (@jmgmoron) June 28, 2020

El jugador germano había dado negativo en las pruebas tras el torneo, pero parece que no ha cumplido su promesa, y Kyrgios tras ver el vídeo en cuestión no dudó en lanzarle un duro mensaje.

Está pandemia ha modificado los roles que se ven dentro de la cancha y @NickKyrgios aparece como uno de los más consciente entre sus colegas y reaccionó al ver en una fiesta a Zvererv ("again"). "Sascha cuán egoísta puedes ser? Iba a aislarse por 14 días, mi Dios!" pic.twitter.com/r2qpAokmSN — Enrique Quique Cano (@QuiqueCano) June 29, 2020

"He visto muchas cosas polémicas que han ocurrido en todo el mundo pero una de las que me ha llamado la atención ha sido ver de fiesta a Sascha Zverev. ¿Otra vez tío, otra vez?. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿Cómo?", dice Nick. Dios mío. Me siento enojado con el mundo del tenis, de verdad. ¿Cómo pueden ser todos tan egoístas?",