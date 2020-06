El día que el DT de la Selección le cerró la puerta a los homosexuales

Este 28 de junio se celebra en todo el planeta el Día del Orgullo LGBTI para visibilizar la lucha de miles de personas que diariamente son discriminadas, maltratadas y, en casos extremos, asesinadas por su orientación sexual, y en ese contexto recordamos el día en el que el entrenador de la Selección argentina manifestó que en su equipo no había lugar para los homosexuales, algo que le valió duras críticas, incluso de Diego Armando Maradona.

Tal como recuerda el diario español Marca, en 1995 en el camino hacia la Copa del Mundo Francia 1998 Daniel Passarella fue entrevistado por la revista El Gráfico en la cual le preguntaron si convocaría alguna vez a un homosexual. Su negativa fue contundente y tuvo muchas repercusiones.

"Me preguntaron si convocaría a un jugador homosexual y dije que no porque es un gusto personal. Como por ahí no me gusta un jugador demasiado alto", se justificó días después cuando volvieron a consultarle al respecto, y luego cerró diciendo que "este es un país democrático y yo no estoy en contra de los gays, simplemente que en mi trabajo no lo permitiría".

Diego Armando Maradona, históricamente distanciado con el Káiser, salió al cruce de sus declaraciones al decir que "tiene una mentalidad de la edad de piedra, es un retrógrado. Además, si alguien que es gay hace tres goles por partido, vamos a ver qué director técnico no lo cita", argumentó el 10, quien luego pidió que "hay que tratar de dejar bien paradas a las personas y no meterse en sus vidas privadas".

Tras 25 años de aquellas declaraciones, los tiempos han cambiado rotundamente al respecto, aunque el mundo del fútbol continúa siendo muy cerrado y, actualmente, ningún futbolista de la Primera División argentina ha podido reconocer su homosexualidad, que lamentablemente sigue siendo un tema tabú en el ambiente.