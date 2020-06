Kempes reclama su lugar en la historia: "El único argentino campeón del mundo, goleador y mejor jugador del mundo soy yo"

Este jueves se cumplieron 42 años de la conquista del primer Mundial por la Selección argentina y la figura excluyente de aquella consagración, Mario Alberto Kempes, reclamó que la Selección del 78 no tiene el reconocimiento que merece y, además, se mostró molesto de no ser considerado entre los mejores de la historia.

El Matador lanzó una picante reflexión en diálogo con el programa Presión Alta, de la señal de cable TyC Sports, al ser consultado si se sentía en la misma mesa que Messi y Maradona como futbolista. "Eso lo tienen que decir ustedes, yo me siento en la mesa que me quiero sentar, yo no tengo la obligación de estar sentado en la mesa de Messi ni en la de Maradona, son ustedes los que me tendrían que poner ahí", disparó el ex delantero del Valencia contra el periodismo.

Y luego fue contundente: "Si bien es cierto que Maradona a nivel mundial fue un monstruo, que Messi sigue siendo un monstruo, el único argentino campeón del mundo, junto con los demás, goleador y mejor jugador del mundo hasta el día de hoy, por más que los otros hayan hecho lo que hayan hecho soy yo".

"No me gusta decirlo", aseguró Kempes, pero argumentó que "me han roto mucho, me han jodido demasiado, que al final lo tengo que decir. Al final a uno le duele que se olviden de lo que hicimos nosotros por el fútbol argentino y que se acuerden de todos los otros que tampoco digamos que ha sido una maravilla. Del '78 y el '86, después nunca más".