El mensaje de "Luki" tras su histórico debut en Mallorca: "Nunca olvidaré este día"

View this post on Instagram

Ha sido un momento inolvidable. Gracias a todo el cuerpo tu00e9cnico y al @rcdmallorcaoficial por haberme dado esta oportunidad. Nunca olvidaru00e9 este du00eda. Fue una lu00e1stima perder, pero seguimos creyendo ud83euddd7ud83cudffd #HastaLau00daltimaGota