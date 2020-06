La tajante frase que derrumba la ilusión de una pronta vuelta del fútbol

Una vez más, Ginés González García derrumbó la ilusión de los futboleros argentinos que desean un pronto regreso de la actividad. El ministro de Salud reconoció que fue llamado por Claudio Tapia para pedirle una reunión y hablar sobre el tema pero fue tajante en su postura.

"Hace unos 10 días tuve un pedido de audiencia del presidente de AFA, (Claudio) Tapia, pero le anticipé que nuestra decisión es la de no abrir nada porque estamos en un momento de pico de la pandemia. Me parecía que una reunión hubiese generado muchas expectativas”, expresó en diálogo con Radio Mitre.

Y siguió: "Ahora vi en los diarios que habría un nuevo protocolo para volver a los entrenamientos. Nosotros hicimos uno también, e inclusive me llegó otro de Conmebol, pero éste era solo para los viajes”. En la misma línea, remarcó: "El problema es que el 75 por ciento de los jugadores de fútbol vive en el AMBA, y con la circulación que hay allí, hacer cualquier movimiento, aunque sea de entrenamiento, que tiene menos riesgo que los partidos, es muy difícil".

"Por eso me pregunto: ¿Alguien cree que el fútbol va a empezar en julio? Pues les digo que no. Además, los preparadores físicos me dicen que con un mes de entrenamientos les sobra. Entiendo que hay ansiedad, hay mucha presión de los intereses económicos porque esto es un meganegocio, pero hemos resuelto priorizar los intereses de salud", cerró.