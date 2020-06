Palo para el Real Madrid: DT del Barcelona criticó al VAR

Enrique Setién, entrenador del Barcelona expresó que en los últimos partidos de La Liga española "da a pensar" que el sistema del VAR "no se está utilizando bien".

En conferencia de prensa, Setién manifestó sus dudas sobre las polémicas sanciones del arbitraje en el partido entre el Real Madrid y Real Sociedad que terminó con victoria del conjunto merengue que alcanzó la cima del campeonato.

El VAR es una herramienta que nos puede hacer mejores indiscutiblemente, pero hay que utilizarla bien. Nos proporciona una visión más clara de la realidad. Pero hay algunas acciones que el árbitro revisa y otras no, en algunos partidos sí y en otros no. Da a pensar que el VAR no se está utilizando bien", dijo Setién en rueda de prensa.

Preguntado por las posibles "ayudas arbitrales" al Madrid respondió: "Hay cosas que no podemos controlar, y que no dependen de nosotros. Nos vale con tratar de ganar los partidos y hacer lo que tenemos que hacer. El partido de ayer, todo el mundo ha visto como ha sido y sacará las valoraciones que crea oportunas".



"Las cosas siguen igual, pero quedan ocho partidos y seguimos teniendo la misma idea y objetivo, que es ganar todos los partidos. Tendremos que esperar hasta el final, el objetivo es llegar al final con opciones. No estoy de acuerdo en que tengamos problemas futbolísticos porque estamos mejorando y vamos a seguir así, me gustaría tener más efectividad y afinar un poco, pero son cosas del fútbol", subrayó Setién.